Rosy Bindi vende le azioni Tesla: “Non sapevo di averle”

Nicola Fratoianni e la moglie Elisabetta Piccolotti stanno pensando di vendere la loro Tesla, mentre Rosy Bindi ha già preso le distanze dall’azienda di Elon Musk vendendo le proprie azioni. Intervistata da “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1, Bindi ha dichiarato: “Se comprerei un’auto Tesla? Assolutamente no, non ci penso proprio”. Ha raccontato di aver investito dei risparmi in un pacchetto gestito dalla sua banca, e recentemente ha scoperto di possedere un piccolo investimento in azioni Tesla, vendendole immediatamente. Inoltre, Bindi ha trovato nel suo portafoglio azioni legate a industrie belliche, che ha anch’esse liquidato.

Riguardo al momento in cui ha venduto le azioni Tesla, Bindi ha spiegato di averlo fatto “prima del grande crollo, durante la campagna elettorale americana”. Quando le è stato chiesto quanto ci avesse perso, ha risposto: “Una sciocchezza, ma cosa volete, non ho molto da investire”. La decisione di Bindi di disinvestire da Tesla e da società legate all’industria delle armi riflette una volontà di prendere le distanze da situazioni che non condivide. La sua esperienza mette in luce come anche piccole partecipazioni azionarie possano influenzare le scelte personali e morali.