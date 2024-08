rosti di zucchine light al forno

Il rosti di zucchine al forno è un contorno leggero e gustoso perfetto anche per servire le verdure in modo alternativo.

Il rosti di zucchine al forno è una ricetta light e veloce perfetta per chi vuole un piatto leggero, ma allo stesso tempo saporito e gustoso.

Il rosti non contiene uova e per questo è perfetto per chi chi è intollerante a questo ingrediente. Per insaporire ulteriormente la ricetta del rosti, io consiglio di utilizzare spezie ed erbe aromatiche in modo da ridurre anche la presenza del sale.

La ricetta originale del rosti prevede la preparazione con le patate, che ne fa un piatto goloso ma calorico. Io voglio darvi un variante al piatto tipico svizzero, utilizzando le zucchine. E così nasce la mia versione del rosti light di zucchine, una ricetta golosissima!

rosti di zucchine

Preparazione del rosti di zucchine light

Iniziate mondando le zucchine poi lavatele sotto l’acqua corrente fredda, asciugatele bene e grattugiatele con l’aiuto di una grattugia a fori larghi. Trasferite le zucchine grattugiate in una ciotola capiente, unite il parmigiano reggiano grattugiato, le spezie, un filo d’olio extravergine di oliva ed il sale. Mescolate bene in modo da amalgamare tutti gli ingredienti. Foderate una teglia con carta da forno, aiutandovi con un coppa pasta formate dei dischetti con il composto di zucchine ottenuto precedentemente. Schiacciate leggermente i rosti di verdure e continuate fino al termine dell’impasto a vostra disposizione. Infornate in forno già caldo a 200°C e fate cuocere i rosti svizzero rivisitato all’incirca per 20 minuti, avendo l’accortezza di girarli a metà cottura per una doratura perfetta da entrambi i lati.

Sfornate i rosti di zucchine, lasciateli intiepidire leggermente e servite. Buon appetito!

Se questa ricetta vi è piaciuta potete provare anche il rosti di patate e zucchine al curry.

Conservazione

Consigliamo di conservare il frigo il rosti, una volta che si sarà raffreddato, per massimo 1-2 giorni e ben coperto dalla carta di alluminio. Sconsigliamo la congelazione in freezer.