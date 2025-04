Rossoneri in finale con Jović e Reijnders

Luka Jovic diventa l’eroe del Milan, portandolo in finale di Coppa Italia con due gol decisivi nel derby contro l’Inter, che si è concluso 3-0 a San Siro. Dopo l’1-1 dell’andata, il Milan conquista la finale con una prestazione convincente, mentre l’Inter vede sfumare il sogno di un triplete in una stagione finora eccezionale. La finale si giocherà il 14 maggio all’Olimpico di Roma contro la vincente tra Empoli e Bologna.

Il derby inizia con un tributo a Papa Bergoglio, seguito da un’atmosfera tesa. Il Milan, guidato da Conceicao, cerca di riscattare una stagione altalenante, puntando a chiudere con due trofei, mentre l’Inter di Inzaghi desidera mantenere viva la corsa per il titolo. L’Inter inizia meglio, ma è il Milan a sbloccare il punteggio al 36′, quando Jovic colpisce di testa su assist di Jimenez. L’Inter reagisce, ma il Diavolo chiude il primo tempo in vantaggio.

Nella ripresa, l’Inter cerca il pareggio, ma Jovic segna ancora al 49′, raddoppiando per il Milan. Inzaghi prova a cambiare le carte in tavola con diversi sostituti, ma il Milan controlla il gioco e, nel finale, Reijnders segna il terzo gol, fissando il punteggio sul 3-0. Il Milan chiude la stagione dei derby imbattuto, con tre vittorie e due pareggi, mentre l’Inter dovrà rialzarsi in vista dei prossimi impegni in campionato e Champions League.