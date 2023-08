Rosso, Bianco e Sangue Blu: il sequel e la scena d’amore

Appena uscito su Prime, Rosso Bianco e Sangue Blu è già un successo. Tratto dall’omonimo libro di Casey McQuiston, il film di Matthew Lopez ha già migliaia di fan che chiedono un sequel. Il regista proprio ieri ha anche aperto ad un secondo capitolo: “Anche se Casey non ha non dovesse scrivere un nuovo libro, lo farei se ci fosse richiesta. Se il pubblico amerà il film e se Casey, Taylor [Zahkar Perez] e Nick [Galitzine] volessero lavorarci, allora chi sono io per dire di no?”

Anche la scrittrice Casey ha parlato di un altro libro su Alex e Henry: “Posso dire che ho un sacco di idee per storie ambientate in questo mondo e mi piacerebbe avere l’opportunità di esplorarne una in futuro. Sarei sorpresa se non accadesse quindi“.

Rosso, Bianco e Sangue Blu: la scena d’amore.

In un’intervista rilasciata a Tv Line, Matthew Lopez ha parlato della scena di intimità tra Alex ed Henry. Pochi minuti che sono costati al film il divieto ai minori.

“Abbiamo discusso molto su quale fosse il proposito di questa scena nel film. Il mio mantra era che se una scena non ci dice nulla su Alex e Henry, deve essere nel film. Ma con questa sequenza avevamo l’opportunità di imparare molto su questi personaggi attraverso il modo in cui affrontano insieme la scena d’amore, il modo in cui affrontano questa intimità. Per Alex, è la prima volta che fa l’amore con un uomo, e per Henry… Nick e io abbiamo deciso insieme che questa sarebbe stata la prima volta che Henry faceva l’amore con qualcuno per cui provava dei sentimenti. E quindi, per entrambi, è una notte molto importante, che cambierà loro la vita. Quando ci hanno dato il divieto ai minori siamo rimasti un po’ sorpresi… ma anche no. L’MPAA ci ha mandato anche una serie di annotazioni su ciò che avremmo potuto fare per ottenere un visto censura più accomodante, PG-13, e ovviamente erano tutte su quella scena. Ma non abbiamo neanche parlato della possibilità di modificare quella scena. Abbiamo deciso che non avremmo apportato modifiche e ci saremmo tenuti il divieto”.

Anche i protagonisti di Rosso Bianco e Sangue Blu hanno commentato la scena. Zakhar ha detto: “Diciamo che ci sono così tante coreografie per quella scena che abbiamo girato”. Nicholas ha aggiunto: “È una cosa pazzesca essere vicini in quel modo con un amico. E vogliamo che la gente si innamori di questi personaggi, perché il loro amore deve essere reale. Quindi anche quello fa parte della vita di due persone che si amano“.