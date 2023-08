Rosso, Bianco e Sangue Blu, il protagonista: “Ho pensato alla comunità LGBT per tutto il tempo”

Rosso, Bianco e Sangue Blu (noto anche con il nome originale “Red, White And Royal Blue” è il titolo LGBT+ del momento che ha fatto incetta di views su Prime Video.

Tratto dall’omonimo libro di Casey McQuiston, il film diretto da Matthew Lopez ha già migliaia di fan che chiedono un sequel e il regista si è detto disposto a realizzarlo, anche qualora lo scrittore non volesse scrivere nessun secondo libro.

I protagonisti del film, come sappiamo, sono Alex e Henry e proprio l’interprete del primo, al secolo Taylor Zakhar Perez, in una recente intervista rilasciata a NewsWeek ha confessato di aver avuto un po’ di problemi durante le registrazioni.

“Fin dall’inizio ho avuto un peso enorme sulle spalle, assicurandomi che fossimo accurati nella rappresentazione e nella raffigurazione dei personaggi” – riporta CiakGeneration – “Per questo ho assunto questo compito, sapendo quanto questo film sia importante per molte comunità. E mi è stato ricordato nel corso di tutto il film. Ho pensato alla comunità LGBT+ per tutto il tempo delle riprese. Abbiamo avuto molte conversazioni tra noi tre sull’accuratezza. Perché una volta che si gira, la sceneggiatura può sembrare buona. Ma poi, quando sei sul momento, e hai sentito questi personaggi, hai vissuto in questi personaggi per qualche settimana, ti chiedi: ‘Ehi, cosa ne pensi di questo?’.

Al portale ET l’attore ha aggiunto:

Avete già visto il film?

@entertainmenttonight Taylor Zakhar Perez and Nicholas Galitzine talking about how much they love working together will make you fall in love with ‘Red, White & Royal Blue’ even more. 💙 #redwhiteandroyalblue #rwrbmovie ♬ original sound – Entertainment Tonight