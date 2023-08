Rosso Bianco e Sangue Blu 2: la verità sul sequel, nuove parole del regista

Ormai da giorni Red White and Royal Blue è stabile al primo posto del film più visti su Prime e i fan chiedono a gran voce un Rosso Bianco e Sangue Blu 2. La scrittrice del libro dal quale è tratto il film, Casey McQuiston, ha aperto alla possibilità di un seguito per la storia di Alex ed Henry e lo stesso ha fatto il regista, Matthew Lopez: “Se il pubblico amerà la storia e se Taylor e Nick vorranno tornare, chi sono io per fermare tutto questo?“.

actually, lets make history tonight. #RWRBMovie is now streaming on @PrimeVideo https://t.co/Q4hep8ohch pic.twitter.com/QkXFIt6HeA — Red, White & Royal Blue on Prime (@RWRBonPrime) August 11, 2023

Rosso Bianco e Sangue Blu 2: le nuove parole del regista.

In un’intervista rilasciata a MarieClaire, Matthew Lopez è tornato a parlare di un possibile Rosso Bianco e Sangue Blu 2: “Mi piacerebbe fare un sequel, se abbiamo la storia giusta. Penso che ci debba essere una ragione migliore del semplice desiderio di farne uno. Ci deve essere una ragione avvincente per la storia. Se ci sarà? Non penso che un sequel sia una cattiva idea, ma non credo che un sequel per il gusto di fare un sequel sia necessariamente sufficiente. Quello che dirò è che il film è uscito da pochi giorni. Prima di poter iniziare a pensare ai sequel, sto ancora cercando di capire l’impatto che questo film ha avuto sul mondo. E io Sono incredibilmente grato che sia stato ricevuto con così tanto amore, calore ed entusiasmo“.

Anche a GQ il regista ha dichiarato che in futuro potrebbe lavorare ad un sequel: “Apro alla possibilità di un Rosso Bianco e Sangue Blu 2. Però tutto a delle condizioni. Il messaggio di speranza e amore del film sta piacendo e sono felice, è stato particolarmente gratificante vedere così tante persone innamorarsi ancora una volta di Alex ed Henry. Se dovesse arrivare un sequel, la cosa peggiore sarebbe che fosse affrettato. dovrebbe essere realizzato con la stessa cura e attenzione del primo. Inoltre, prima di lavorare ad un sequel, dobbiamo pensare agli scioperi a Hollywood“.