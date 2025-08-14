Rossini Opera Festival: Drag Queen e Libertà in Scena

L’“Italiana in Algeri” di Rossini, definita da Stendhal come una “follia organizzata e completa”, è al centro della nuova produzione del Rossini Opera Festival. La regia di Rosetta Cucchi riesce a catturare l’essenza di Rossini, mescolando antichi codici espressivi in una forma surreale e ben strutturata.

La scelta di Isabella come una drag queen dai tratti caricaturali è audace e si allontana dal rischio di cadere nel grottesco. Questa interpretazione esalta la natura eversiva della commedia, dove il travestimento diventa strumento per ridicolizzare le ingiustizie sociali. In un’epoca in cui le libertà individuali e artistiche sono messe in discussione, il palcoscenico diventa un simbolo di ribellione. Le drag queen, arrestate per mano di un potentato maschile, rappresentano una lotta per la libertà e la dignità.

A differenza delle solite rappresentazioni noiose, questo spettacolo brilla per ritmo e vitalità, utilizzando il rosa confetto come una dichiarazione di resistenza e provocazione. I moduli espressivi delle drag si inseriscono perfettamente nella musica rossiniana, culminando nell’aria “Le femmine d’Italia”, arricchita da immagini di cortei della comunità LGBT.

Il cast offre prestazioni eccezionali, con Daniela Barcellona e Giorgi Manoshvili che brillano per la loro qualità vocale. Malgrado ciò, la performance di Josh Lovell nel ruolo di Lindoro e la direzione di Dmitry Korchak risultano insufficienti e opache, minando l’impatto complessivo dello spettacolo. In tal modo, la produzione si distingue non solo per le interpretazioni, ma anche per il messaggio politico che ne scaturisce.