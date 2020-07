“E’ un podio importantissimo, è quasi come una vittoria. Gran parte della stagione 2019 è stata sofferta, dura. La Yamaha mi deve aiutare”. Valentino Rossi si gode il terzo posto del Gp d’Andalusia e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Il Dottore è tornato sul podio dopo un’assenza di 17 gare dalla cerimonia di premiazione. “La moto che ho usato fino alla scorsa settimana non era la mia. Non mi trovavo bene con la posizione in curva, concepita per salvare la gomma. Ma io la gomma non la salvo e finivo per andare più piano. Le cose sono cambiate da venerdì, oggi mi sono divertito e sono contento. Aver fatto bene a Jerez con questo caldo mi fa essere ottimista per le prossime gare. Qui, dopo la vittoria nel 2016, dal 2017 ero sempre andato piano”, aggiunge il pilota di Tavullia a Dazn.

