“Nova Eroica a Buonconvento e la bicicletta gravel, nel 2022 ci sarà il boom delle famiglie”. -Ne è convinto Franco Rossi, presidente di Eroica ssd arl. “Siamo stati tra i primissimi -scrive in una nota- a credere nel successo di una proposta che coniuga lo sport al territorio. La formula piace tantissimo; si va in bici tutti insieme; la sfida si accende in alcuni tratti, poi ci si rincontra al ristoro prima di ripartire per la sfida successiva. La bicicletta gravel si dimostra il mezzo migliore per affrontare i percorsi più impegnativi in tutta sicurezza. Poi il borgo antico di Buonconvento, la Val d’Orcia e la val d’Arbia sono il tratto distintivo. A Nova Eroica abbiamo dato ancora più risalto alla proposta ‘family'”.