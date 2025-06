La questione migratoria in Italia richiede un’attenzione rinnovata. Durante l’incontro “Demografia, un patto fra generazioni” a Roma, Sauro Rossi, segretario confederale Cisl, ha sottolineato l’importanza di analizzare le cause che spingono i giovani a lasciare il paese. Ha inoltre evidenziato la necessità di promuovere canali regolari per l’immigrazione. L’evento è parte del progetto editoriale “Demografica” dell’agenzia Adnkronos.

