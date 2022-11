Rossetti torna nella casa del GF Vip (e non è l’unica): situazione positivi e negativi

Il Covid ha decimato i concorrenti del GF Vip 7. La prima ad abbandonare la casa di Cinecittà è stata Patrizia Rossetti ormai dieci giorni fa, poi è toccato ad Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e qualche giorno dopo anche a Wilma Goich e Alberto De Pisis. Ieri sera all’inizio della puntata del GF Vip Alfonso Signorini ha fatto il punto della situazione:

“Come saprete anche Wilma e Alberto sono risultati positivi al Coronavirus e hanno dovuto abbandonare la casa. Volevo rassicurarvi però, perché stanno bene, proprio come gli altri concorrenti. Appena saranno negativi torneranno in gioco insieme agli altri. Per quanto riguarda me, se mi sentite tossire non è Covid, ma solo una bronchite che non mi sta passando”.