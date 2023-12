Rossetti svela cosa farà al Grande Fratello: le intenzioni di Greta

I fan di Mirko Brunetti e Perla Vatiero non hanno preso bene la decisione di Alfonso Signorini di offrire a Greta Rossetti la possibilità di entrare al Grande Fratello come concorrente. In molti credono che l’arrivo della ragazza possa destabilizzare l’equilibrio che si è creato in casa e minare il riavvicinamento tra Mirko e Greta.

Rossetti mette le cose in chiaro prima del suo ingresso.

A 24 ore dal suo arrivo nella casa di Cinecittà, Greta su Instagram ha spiegato con che spirito varcherà la porta rossa. La new entry non ha intenzione di riprovarci con Brunetti, anzi, ha dichiarato che quando lei lascia non torna indietro.

“D’ora in poi scelgo me. Scelgo la mia tranquillità, scelgo il mio sorriso, scelgo la mia felicità. Sarò io la mia priorità. Nessun altro. – ha continuato la Rossetti – Grazie a tutti per i bellissimi messaggi per il sostegno e per gli insulti, perdonatemi amici e non se non sono riuscita a rispondervi a tutti ma siete tantissimi, ve ne sarò per sempre grata. Ragazzi adesso ci tengo a precisare una cosa. Chiarisco che nessuno andrà lì dentro a rubare il fidanzato a nessuno, perché io sono single e quando lascio non torno indietro”.

