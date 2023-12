Rossetti si espone con Vittorio Menozzi: “Baciami! Sono single e mi piaci”

Nei giorni scorsi Greta Rossetti ha stuzzicato in più occasioni Vittorio Menozzi, ma lui ha sempre detto di vedere la nuova arrivata come una ‘sorellina’. Ieri sera il modello mentre era con Greta e Marco Maddaloni ha detto: “Cosa possiamo fare per movimentare questa serata, avete delle idee?”. La nuova gieffina ha preso la palla al balzo e ha risposto: “Io ho un’idea. Baciami con la lingua Vitto. Voglio un bacio. Perché non me lo dai?“. Vittorio ha chiesto l’aiuto di Marco: “Oddio ma in che senso? Marco aiutami tu“.

Maddaloni ha cercato di togliere Vittorio dall’imbarazzo: “L’unica cosa per cui posso capire Vittorio che si ferma è che secondo me tu sei ancora presa da Mirko“.

La Rossetti però è sbottata: “Che significa? Mica è qui con noi Mirko?! Vabbè ma anche in amicizia può darmi un bacio con la lingua. Poi io sono una ragazza single. Ma poi mi dovrebbe baciare lo stesso, poi al massimo Mirko lo affrontiamo sabato. Vi sembra normale che lui mi dica di no?! Io poi sono single da tre settimane“.

Rossetti e Menozzi: lui si rifiuta di baciarla.

Marco subito dopo ha cambiato idea e ha detto a Vittorio che non è normale che si rifiuti di baciare Greta: “No, in effetti non è normale che lui ti dica di no. Ok quando stava con Mirko, ma se lei vuole fare altre scelte è libera di baciare chi vuole. Per dirti così vuol dire che con Mirko ha chiuso“.

Menozzi ha cercato di spiegare come mai non limonerebbe mai la coinquilina: “Ma Mirko è un mio amico ed è uscito da pochi giorni. Guarda le tempistiche, è stato eliminato da nemmeno una settimana. Lei è coraggiosissima e le fa onore che sa quello che vuole. Ma io non posso baciare una ragazza così come se bevessi un bicchiere d’acqua. Non ce la faccio proprio“.

Greta ha poi aggiunto che scherzava (ma nemmeno troppo): “Vabbè dai era uno scherzo. Però lui non è che non mi vuole baciare per Mirko. La verità è che non gli piaccio! Mi vede come una sorella e non ci starebbe con me. Tra un mese allora mi bacerai se sarò ancora qui e non sarò tornata con Mirko“.