Rossetti, l’attacco di due ex gieffine: “Deluse, che brutta cosa che ha fatto”

Dopo essere state isolate in hotel per più di una settimana, finalmente Wilma Goich e Patrizia Rossetti sono tornate nella casa del GF Vip. Se nel reality poco è cambiato durante la loro assenza, fuori invece le due sono state molto criticate. La prima a scagliarsi contro le gieffine è stata Guendalina Tavassi: “Davanti ridono e scherzano con mio fratello e dietro sparlano. Che streghe, megere sono delle false“.

Pamela Prati ha concordato con la Tavassi, tanto che l’ha addirittura taggata in una storia Instagram: “Ma come si può parlare male di tutti? Davanti in un modo e alle spalle in un altro. Iniziano a cadere le maschere. Fanno così con tutti. Sono sicura che prima o poi lo faranno anche tra loro stesse. E con tutti la stessa modalità: attaccare la carriera. Che brutta cosa“.

Un abbraccio tra Pamela e Patrizia sembrava aver risolto ogni ostilità tra le due… o forse cova ancora della cenere ardente? 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/oFZWvp23C7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 31, 2022

Patrizia Rossetti e Goich: la delusione di Elenoire Ferruzzi.

Ospite a Casa Pipol, Elenoire Ferruzzi ha dichiarato di essere molto delusa da Patrizia Rossetti e Wilma Goich. L’ex vippona uscita dal GF Vip avrebbe visto delle clip che le avrebbero fatto cambiare idea sulle ex coinquiline.

“I perdenti e vincenti di questa edizione? Perdenti no, ma ci sono state persone che non mi sono piaciute o che mi hanno deluso. Inizio però con il dirti che mi piace. Personalmente spero che vinca Luca Salatino, perché è una persona fantastica, buonissima e se lo merita. Lui è davvero un ragazzo molto buono. Di concorrenti che non mi sono piaciuti ce ne sono parecchi. Le persone che mi hanno delusa un po’ sono state Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Si dimostravano in un certo modo, poi quando sono uscita ho visto delle clip ed effettivamente mi devo ricredere, perché hanno fatto delle cose che non mi sono piaciute. Quindi senza dubbio ti dico loro su tutti”.

Capisco la delusione di Pam ed Elenoire, ma Patty Lipsticks va sempre perdonata. Lei, la santa patrona della lobby del tabacco è la colonna portante di questo GF Vip.