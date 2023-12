Rossetti, la dolce lettera che Greta ha scritto a Perla: “Scusami, ti ho ferita”

Perla Vatiero oggi ha festeggiato il compleanno nella casa del Grande Fratello e la produzione ha organizzato un party. Durante la festa Greta Rossetti ha scritto una lettera all’ex rivale in amore e le ha chiesto scusa per come sono andate le cose durante e dopo Temptation Island.

“Mi dispiace per come sono andate le cose all’inizio e ti chiedo scusa. Scusami ancora se ti ho potuta ferire, tornassi indietro farei l’esatto opposto. Ti auguro il meglio che la vita possa darti perché te lo meriti. E fidati che sei bellissima così come sei, tanti auguri di buon compleanno Perla!”

Questa nuova aria di sorellanza durerà a lungo? Sono convinto che se Mirko dovesse rientrare come ospite le cose potrebbero cambiare.

It’s Your Birthday! 🥳💜 Quanti auguri per la nostra Perla? ✨ #GrandeFratello pic.twitter.com/KTMMbLL9Lr — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 27, 2023

Rossetti e le parole su Perla: “Io sapevo solo quello che mi raccontava Mirko”.

Nei suoi primi giorni nella casa del Grande Fratello, Greta Rossetti ha rivelato ai suoi coinquilini di aver cambiato opinione su Perla Vatiero: “Ho conosciuto il racconto che Mirko mi ha fatto di Perla. Io sentivo solo le sue parole e mi faceva un quadro della situazione non bello. Non conoscendo lei di persona non potevo fare un confronto e farmi un’idea mia. Adesso che sono qui dentro di sicuro una visione totalmente diversa“.

Greta successivamente ha anche parlato con Perla, per dirle che Mirko non parlava benissimo di lei: “Lui non è che dicesse tutte queste belle cose di te, devo essere sincera. Certe volte ti ha descritta anche come un po’ fuori di testa. Io sapevo solo al sua versione e adesso invece ho una visione diversa. Poi lasciamo stare, perché ha fatto e detto cose pesanti. Sì roba assurda che io forse farei dopo tanti anni di relazione. E lui invece le ha dette subito dopo poche settimane. No, non parlo del tatuaggio, ma di altro e più forte. Una convivenza? No di più, però ora non vorrei dirlo perché lo metterei in una posizione scomoda. Anche perché è appena uscito“.