Rossetti e la confessione su Vittorio: “Se mi piace? Ho un pensiero”

Nella casa del Grande Fratello alcuni gieffini sono convinti che a Greta Rossetti piaccia Vittorio Menozzi e che alla fine tra i due ragazzi potrebbe nascere qualcosa. Il modello però nell’ultimo mese ha tirato fuori una serie di giustificazioni (alcune improbabili) sul perché è frenato nei confronti della gieffina, la prima è stata quella che riguarda Mirko Brunetti: “Lei è la ex di un mio amico, stava con Mirko. Quindi non potrei mai. Non sono fatto così e non ce la farei proprio“. Poi è stata la volta delle parentele: “Per me è come una sorellina e abbiamo creato un bel rapporto“. E ieri sera Menozzi ne ha usata un’altra: “No, poi lei piace a Sergio. Quindi… Se mi piace? Io la vedo come una sorella“.

Rossetti su Vittorio Menozzi: “Se mi piace? No e ho il mio pensiero”.

Nonostante Vittorio sia stato abbastanza chiaro ribadendo che vede Greta come un’amica, molti fan del GF continuano a fantasticare su una possibile storia. Eppure anche la Rossetti ha detto esplicitamente di non provare nulla se non amicizia per il coinquilino. Durante una chiacchierata con Massimiliano, la ragazza ha detto: “Se ho in testa Vittorio e mi piace? Io ho il mio pensiero su di lui“.

Varrese ha risposto: “Ce l’ho anche io quel pensiero dal primo giorno su di lui“. E Greta ha chiuso dicendo di vedere Vittorio come un fratellino: “Ok appunto, allora basta. E per quello lo vedo proprio come se fosse mio fratello“.

Su Twitter c’è chi pensa che Massimiliano con quell”anche io lo penso dall’inizio‘, alluda alla presunta omosessualità di Vittorio, ma se così fosse sarebbe folle. Varrese infatti fino a qualche giorno fa era sul piede di guerra con Vittorio, che secondo lui si stava avvicinando troppo a Monia La Ferrera. Quindi dando per scontata la lucidità di Massimiliano, no, non alludeva ad una possibile omosessualità di Menozzi. Quindi qual è questo ‘pensiero’ che lui e Greta hanno sul loro coinquilino?

Esatto, anche io mi ricordo che diverse volte Greta aveva fatto intendere che secondo lei Vittorio fosse gay….nn bisogna dimenticare #GrandeFratello https://t.co/PeC9GkFGhk — Loredana Fabretti (@LoredanaFabret1) January 16, 2024

