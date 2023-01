Rossetti confessa: “Un vippone mi ha deluso, una non mi parla più in studio”

Dopo dei piccoli problemi di salute Patrizia Rossetti (purtroppo) ha dovuto abbandonare il GF Vip. Anche fuori dalla casa di Cinecittà la regina delle televendite continua a creare dinamiche, perché dopo aver bacchettato (e poi affrontato in puntata) Wilma Goich, adesso ha puntato il dito contro un altro gieffino, Antonino Spinalbese. In un’intervista rilasciata a Novella 2000 la Rossetti ha spiegato che l’ex di Belen Rodriguez l’ha delusa.

“Se c’è qualcuno che mi ha delusa? Sì, Antonino Spinalbese. Io gli ho voluto molto bene, mi piace come ragazzo e lo trovavo equilibrato, un po’ chiuso e timido. Poi però mi ha accusata di non aver avuto tatto verso Wilma, che come vede sta sempre in mezzo… (scherza, ndr) Il fatto è che se devo mandare a quel paese qualcuno lo mando perché ho una ragione per farlo, ed evidentemente Antonino non ha capito nulla di me, mi spiace. Quando Spinalbese si fa un’idea di una persona, poi difficilmente la cambia. Ma sbaglia a essere così categorico. Se vorrà cambiare idea va bene, altrimenti vivrò lo stesso come fatto fino a oggi”.

Rossetti e la situazione con Pamela Prati.

La settimana scorsa Patrizia Rossetti ha raccontato a Casa Chi che Pamela Prati ha smesso di parlarle adesso che è uscita dal GF Vip: “L’unica persona che non mi parla è Pamela ma ne ho fatto a meno prima ne faccio a meno anche adesso“.

A Novella 2000 la conduttrice ha aggiunto qualche dettaglio ed ha confessato che Pam nemmeno la saluta: “Sì, è l’unica che in studio non mi saluta. Io non la forzo, anche in casa non mi ha parlato per dieci giorni. Ognuno ha i suoi tempi, se vorrà io ci sono. In casa ha detto che non mi stima e non mi rispetta, quindi se non ha voglia di salutarmi è libera di farlo. Io posso dire di non averla mai giudicata per il suo passato. Certo, aveva un atteggiamento altalenante: una settimana era fantastica, l’altra non rivolgeva la parola a nessuno“.

Alfonso facci sapere di più di questa ‘faida’.