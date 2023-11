@rossellamigliaccio_ torna in libreria con “Volti”. Una guida completa e dettag…

@rossellamigliaccio_ torna in libreria con “Volti”.

Una guida completa e dettagliata, rivolta alle donne e anche agli uomini, che permette di conoscere le proporzioni del proprio viso e di sfruttarle senza mai perdere di vista lo stile personale. Infatti, come dice la stessa autrice “La bellezza non è altro che l’armonia delle parti”, e per questo attinge alle medesime proporzioni auree delle opere d’arte per consigliare e guidare i suoi clienti.