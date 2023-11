Rossella Erra svela in che rapporti è con Selvaggia Lucarelli

Le opinioni di Rossella Erra e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle sono spesso discordanti e per questo motivo, intervistata da FanPage, il giornalista ha chiesto all’opinionista: “come sono fra voi i rapporti lontano dalle telecamere?“, ottenendo come risposta un freddo: “non ci frequentiamo“.

Incalzata “ma tra i corridoi, almeno, vi sarete incontrate. Un buongiorno/buonasera?“, Rossella Erra ha risposto:

“Lei di solito arriva più tardi di me, comunque quest’anno sì, ci stiamo salutando. Con Selvaggia non c’è nulla di aprioristico. Anche perché io la seguo sui social. La seguo e l’apprezzo. Mi piace molto. Quindi quando nascono questi battibecchi, lei fa delle battute pungenti e sagaci e a me diventa difficile rimanere seria, però il problema fondamentale è uno. La pensiamo sempre diversamente e io non riesco a stare zitta. Se ho un dissenso, lo devo esprimere. Poi capisco che c’è un po’ di ritrosia a rispondere a Selvaggia. Parlo sempre e solo io”.