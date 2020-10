Ieri pomeriggio Guillermo Mariotto, ospite da Eleonora Daniele a Storie Italiane, ha appellato Rossella Erra come la ‘cicciona vestita di strass‘ ed il commento è arrivato alle orecchie della diretta interessata che ha deciso di replicare con un video.

“Guillermo, ciao! Sono la cicciona vestita di strass. Al giorno d’oggi ancora la parola cicciona? Che poi io cicciona lo sono veramente, ma tu non mi sembri tanto magrolino. Ma io ho capito cosa vuoi fare, vuoi fare come con Gilles Rocca, che gli hai messo 2 perché, come hai detto, gli vuoi puntare i fari addosso. Allora puntali anche addosso a me, così questi strass li facciamo luccicare ancora di più. E io mi chiamo Rossella, ma per te Signora Rossella”.

Il video di Rossella Erra è stato pubblicato dal profilo ufficiale di Ballando con le Stelle (che Milly Carlucci non cura personalmente, ma che conosce bene) e per questo motivo sono sicuro che sabato sera commenterà la vicenda in diretta.

Dopo questo commento infelice (che è solo l’ultimo di una sfilza di strafalcioni), Guillermo Mariotto ha le ore contate?