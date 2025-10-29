Rossella Erra esclusa da Ballando con le Stelle in Italia

Rossella Erra potrebbe non essere riconfermata nel cast fisso di Ballando con le Stelle. Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, la sua presenza avrebbe destato preoccupazioni tra i produttori a causa di comportamenti controversi. Inoltre, dietro le quinte si sarebbe creato un clima teso tra Erra e due giurati.

Parpiglia ha dichiarato che Rossella, conosciuta come la “voce del popolo” del programma, sarebbe stata richiamata più volte dai produttori perché avrebbe registrato video di nascosto durante le riprese, divulgandoli poi nella trasmissione La volta buona, condotta da Caterina Balivo. Inoltre, pare che due giudici abbiano deciso di prendere le distanze dall’opinionista, evitando anche i saluti. I nomi dei giurati coinvolti non sono stati resi noti, e al momento l’indiscrezione non ha ricevuto conferme ufficiali, ma nemmeno smentite.

Parpiglia ha concluso affermando che, attualmente, la riconferma di Erra per la prossima stagione di Ballando con le Stelle non è prevista.

Rossella Erra ha 51 anni ed è originaria di Portici, in provincia di Napoli. Si è sposata con l’ufficiale dell’esercito Attilio Russo e ha una figlia di nome Beatrice. Prima della carriera televisiva, Erra ha lavorato come commercialista dopo aver conseguito una laurea in Economia. La sua prima apparizione in tv è stata nel programma Vieni da Me e successivamente è stata ingaggiata per Ballando con le Stelle come opinionista, ruolo che ha ricoperto anche in altre trasmissioni come Detto Fatto e Il Cantante Mascherato.