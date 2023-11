Rossella Erra è stata la ballerina per una notte della scorsa puntata di Ballando con le Stelle e ha danzato col suo partner in crime Simone Di Pasquale.

Come da tradizione i giudici sono stati chiamati a giudicare e votare per decretare il valore del tesoretto che, per la prima volta da quando esiste, non ha totalizzato i canonici 50 punti. Questo perché se da una parte Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Fabio Canino hanno dato 10 punti di default, Ivan Zazzaroni gli ha dato 9, mentre Guillermo Mariotto addirittura 0.

Rossella Erra balla a Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli la imita

Durante i giudizi, infine, abbiamo assistito a un momento stile Tale e Quale Show: Selvaggia Lucarelli ha indossato un boa rosa e ha dato il proprio giudizio imitando Rossella Erra.

“Siete bellissimi! Mi avete fatto sognare, sognare! Viva l’amore, viva l’amore! Vi ho visto dietro le quinte che pomiciavate, vi ho visto. Siete bellissimi! Vi amo, io vi amo. Belli, belli, belli! Simone tu sei un bocconcino!”.

Un’imitazione che è stata apprezzata sia dal pubblico che dalla Erra stessa. “Selvaggia sei il mio orgoglio, sono molto fiera di te. Hai imparato qualcosa da me“.

Selvaggia Lucarelli che imita Rossella Erra vale da sola il prezzo del biglietto! 😂#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/0qF2d3mbzr — Francesco Canino (@fraversion) November 18, 2023

Amerei vedere Rossella Erra nel cast dei ballerini la prossima edizione di Ballando con le Stelle: sarebbe pane per i denti della giuria. E poi va beh, per essere stata la sua prima volta, non ha ballato malissimo.

L’anno prossimo Rossella concorrente per la gioia di Selvaggia e Mariotto #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/dkAyaslW3S — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 18, 2023