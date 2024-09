Rossella Brescia a Verissimo parla della rottura con Luciano Cannito e svela i motivi.

Rossella Brescia è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha parlato della sua lunga relazione con Luciano Cannito, durata circa vent’anni. Nonostante la rottura, Brescia ha sottolineato l’importanza di mantenere un buon rapporto: “Siamo rimasti amici, e io sento sua figlia, che praticamente ho visto crescere”, ha dichiarato, evidenziando il suo desiderio di restare in armonia con le persone attorno a lei. Time fa, aveva anche detto che “il livore mi toglie energia”, riflettendo la sua filosofia di vita.

Riguardo alla fine della loro storia d’amore, Rossella ha affermato: “Credo nell’amore, ma non mi fa sognare più. Dopo quasi vent’anni, è finita non per mia volontà”. Ha sottolineato l’importanza di rispettare i sentimenti e ha specificato che non c’era una terza persona coinvolta nella loro separazione. Cannito le ha assicurato che l’amore che prova per lei è eterno, ma si è evoluto in un diverso tipo di affetto, paragonabile a quello che prova per sua madre o sua figlia.

Brescia ha riflettuto su ciò che non ha funzionato nella loro relazione, evidenziando l’assenza di conflitto: “La cosa che abbiamo sbagliato entrambi è non cercare il conflitto. Ci capivamo con gli occhi, ma ci è mancato quel conflitto sano fra persone mature”. Ha messo in risalto l’importanza del rispetto e del confronto per affrontare e risolvere i problemi. In questo contesto, ha affermato di aver fatto tutto il possibile per salvare la loro relazione, ma se Cannito non era felice con lei, sarebbe stata disposta a non ostacolarlo nella ricerca della sua felicità con un’altra persona.

Nonostante la difficoltà della situazione, Rossella ha rivelato di essere in buoni rapporti con tutti i suoi ex partner, un aspetto che molte delle sue amiche non comprendono. La loro relazione, che una volta sembrava solida, ha avuto un rapido declino, sorprendendo molti fan, soprattutto considerando i messaggi affettuosi che Cannito aveva condiviso pubblicamente solo un anno fa per il compleanno di Rossella, definendola “una donna meravigliosa” e “un faro nella vita di tanti”.