Ieri sera Rossano Rubicondi è venuto a mancare ed a darne la notizia è stata Simona Ventura, sua grande amica nonché colei che lo ha di fatto lanciato in Italia facendolo partecipare ad una edizione de L’Isola dei Famosi.

Classe 1972, Rossano aveva da pochi mesi compiuto 49 anni e la sua morte ha sconvolto tutti, perché nessuno era a conoscenza della sua malattia. La stessa Vladimir Luxuria, che con lui aveva condiviso l’esperienza in Honduras, ha dichiarato a FanPage:

“Della sua malattia non aveva fatto sapere nulla a nessuno. Perché lui era così, per lui la vita era mettere buonumore, divertirsi con gli altri. Ci siamo rivisti fuori, ci siamo avvicinati e l’ho visto in varie occasioni, anche fuori a mangiare, a divertirci. Proprio di recente ci eravamo sentiti su WhatsApp. Lui è uno simpatico, è un pazzo. Vedi, non riesco neanche a parlarne al passato. Mi voleva un gran bene”.