Rossano Rubicondi è morto lo scorso venerdì e la notizia l’ha data Simona Ventura, sua grande amica nonché colei che lo ha lanciato in Italia facendolo partecipare ad una sua edizione de L’Isola dei Famosi.

“Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le arrabbiature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP”.

A portarlo via è stato un tumore, più nel dettaglio un melanoma, ovvero un cancro alla pelle.

“Sono sconvolto e addolorato. Molto addolorato” – ha scritto il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi – “È morto Rossano Rubicondi e aveva solo 49 anni. Pare cancro, alla pelle, un melanoma. Eravamo molto amici, anche se ultimamente non ci siamo frequentati perché aveva un carattere non sempre facile, con qualche difficoltà a dominarsi. Ma sicuramente, e qui non ho il minimo dubbio, era una persona buona, molto buona, dotato poi di una simpatia trascinante, contagiosa”.

Rossano Rubicondi: “Morto da solo a casa sua”

A fornire ulteriori informazioni sulla scomparsa dell’ex compagno di Ivana Trump è stata Mara Venier in diretta a Domenica In. Fra una chiacchiera e l’altra, durante il talk di Ballando con le Stelle, la conduttrice ha ricordato il suo amico che a Ballando ha partecipato in qualità di ballerino per una notte proprio in coppia con l’ex di Donald Trump.

“Rossano Rubicondi era un mio amico, se ne è andato a 49 anni. Non ho mai conosciuto nessuno che amasse la vita più di lui. Era a New York quando è successo. Era a casa, da solo. Non dovrebbe succedere. Aveva un grandissimo rispetto per Ivana Trump, non si è mai approfittato della sua situazione economica”.

“Non ho mai conosciuto una persona che amasse la vita come Rossano Rubicondi”. Così Mara ricorda l’amico e manda in omaggio l’ospitata a #BallandoconleStelle con Ivana Trump come ballerini per una notte. #DomenicaIn — BubinoBlog (@bubinoblog) October 31, 2021