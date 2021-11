Rossano Rubicondi è morto lo scorso venerdì, ma contrariamente a quanto rivelato l’ex marito di Ivana Trump non è morto a causa di un tumore (che aveva da circa un anno), ma in seguito ad una brutta caduta in vasca da bagno.

I suoi genitori ieri sono stati ospiti sia a Storie Italiane di Eleonora Daniele, sia a Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso dove hanno confessato di aver saputo della morte del figlio da un giornalista.

“Rossano con me non parlava molto, ci sentivamo raramente e non mi aveva mai detto di avere un tumore” – ha dichiarato il padre a Storie Italiane – “Lo abbiamo saputo tramite un giornalista che ci ha chiamato a casa. Ho sentito anche Ivana Trump, era sconvolta e piangeva”.

Rossano Rubicondi, i genitori svelano le vere cause della morte: “Caduto nella vasca da bagno”

Nel pomeriggio, ospiti da Barbara d’Urso, hanno svelato le reali cause della morte:

“Quello che è stato detto a me è che, praticamente, si è rotta una vena nel polmone. Ed è caduto nella vasca da bagno e lì ha sbattuto la testa ed è rimasto ore lì, perché era da solo. Stava in sta casetta nuova, credo se l’era comprata. Credo che stava anche benino economicamente. Credo, perché queste cose non lo so. Lo sentivamo raramente. Ci ha telefonato un signore ad un quarto alle dieci, dall’America, dicendo che ci avrebbe dovuto dare una brutta notizia: Rossano non c’era più. Noi eravamo sconvolti, stavamo guardando Tale e Quale, era un quarto alle dieci. Il tumore? Noi non sapevamo niente”.

A dare ulteriori dettagli è stata la conduttrice, che ha confermato il tumore di Rubicondi al fegato (e non alla pelle) che stava combattendo da circa un anno.