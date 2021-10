È morto Rossano Rubicondi. Oggi è scomparso l’attore ed ex naufrago de L’Isola dei Famosi. Tra le prime a ricordare l’attore è stata l’amica Simona Ventura, che su Instagram ha scritto: “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le arrabbiature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP”.

Rossano Rubicondi: il ricordo degli amici.