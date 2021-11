Rossano Rubicondi sarà cremato seguendo le sue volontà: è questo ciò che hanno dichiarato i suoi genitori Claudio e Rosa, accogliendo la richiesta di Ivana Trump di tenere metà delle ceneri.

“Ci ha chiamati per esprimere intanto il suo dolore, adesso dice che ci spedirà la metà delle ceneri. Ci ha chiesto di tenerne una parte e le abbiamo detto subito di sì”.

Domani, giovedì 4 novembre, ci sarà la camera ardente, mentre venerdì il funerale. A svelare queste date è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, da Eleonora Daniele a Storie Italiane.

“Giovedì ci sarà a New York una camera ardente in una società di pompe funebri incaricata da Ivana Trump per chi vorrà dargli un ultimo saluto. Dopodiché, venerdì avrà luogo il funerale in una chiesa della Grande Mela, mentre gli amici italiani hanno organizzato una messa di suffragio sabato alle 17 in una chiesa vicino alla Scala di Milano”.

E ancora:

“Ho sentito Ivana Trump. Era veramente distrutta, non riusciva neanche a finire una frase senza piangere. Nei messaggi che mi ha inviato diceva di essere tristissima e di non volere partecipare a trasmissioni o parlare con i giornalisti. Tre o quattro mesi fa era riuscita addirittura a fargli avere l’assicurazione sanitari, cosa peraltro difficilissima. Rossano, ci tengo a dirlo, non è stato abbandonato dagli amici, come qualcuno ha voluto far credere”.

Rossano Rubicondi, i genitori svelano le vere cause della morte: “Caduto nella vasca da bagno”

Ospiti da Barbara d’Urso, hanno svelato le reali cause della morte:

“Quello che è stato detto a me è che, praticamente, si è rotta una vena nel polmone. Ed è caduto nella vasca da bagno e lì ha sbattuto la testa ed è rimasto ore lì, perché era da solo. Stava in sta casetta nuova, credo se l’era comprata. Credo che stava anche benino economicamente. Credo, perché queste cose non lo so. Lo sentivamo raramente. Ci ha telefonato un signore ad un quarto alle dieci, dall’America, dicendo che ci avrebbe dovuto dare una brutta notizia: Rossano non c’era più. Noi eravamo sconvolti, stavamo guardando Tale e Quale, era un quarto alle dieci. Il tumore? Noi non sapevamo niente”.