Ross Marquand: La Rivelazione della Sua Parte in Avengers

Ross Marquand ha scoperto il suo coinvolgimento in “Avengers: Infinity War” solo poco prima di girare le sue scene. L’attore, già noto per il ruolo di Teschio Rosso in “Captain America: Il Primo Vendicatore” del 2011, era del tutto ignaro fino al momento di presentarsi sul set, dove ha realizzato di trovarsi in uno dei film più attesi dell’universo Marvel.

In “Infinity War”, il personaggio di Teschio Rosso riappare, custode della Gemma dell’Anima, in una delle scene chiave in cui Thanos sacrifica Gamora per ottenere tutte le sei Gemme dell’Infinito. Durante l’Awesome Con 2025, Marquand ha spiegato di non aver ricevuto indicazioni specifiche sul progetto, ma solo che si trattava di un lavoro di voice matching per un personaggio già esistente, senza riferimenti diretti. Solo sul set, dopo essersi preparato, ha realizzato la portata del suo lavoro, rimanendo sorpreso di trovarsi in mezzo a un cast così vasto.

Le riprese di “Avengers: Infinity War” e “Avengers: Endgame” sono avvenute in contemporanea, con Marquand che ha registrato le sue scene in modo indipendente dal resto del cast, inclusi attori di spicco come Josh Brolin e Zoe Saldana. Ha descritto quell’esperienza come “il giorno di riprese più folle”, con metà di Hollywood presente sul set e un metodo di lavoro inusuale, assistito da controfigure che lo guidavano durante le riprese.

Fonte: www.comingsoon.it