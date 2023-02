Roskiky – Giacca Trapuntata da Donna, con Colletto in Pelliccia e Tasche Laterali

Particolarità:

Questo cappotto trapuntato a maniche lunghe ha un orlo in pelliccia sintetica sul collo.

Due tasche laterali funzionali per un maggiore comfort. Cerniera obliqua. Completamente foderato.

Questo caldo abbigliamento invernale può essere combinato con camicia e jeans per un look casual.

Tabella delle taglie:

Taglia S (36-38): busto 83,82 cm – 88,90 cm; vita 63,50 cm – 68,58 cm.

Taglia M (EU 40-42): busto 88,90 cm – 93,98 cm; vita 68,58 cm – 73,66 cm.

Taglia L (EU 44-46): busto 96,52 cm – 101,60 cm; vita 76,20 cm – 81,28 cm.

Taglia XL (48 – 50): busto 104,14 cm – 109,22 cm; vita 83,82 cm – 88,90 cm.

Taglia XXL (EU 52 – 54): busto 111,76 cm – 116,84 cm; vita 91,44 cm – 99,06 cm.