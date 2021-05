Non è solo altruismo nei confronti degli animali. “Ma anche per noi stessi. Continuando così rischiamo di estinguerci come i dinosauri”. Rosita Celentano, 56 anni, attrice e conduttrice, figlia di Adriano, ha partecipato stamattina al sit-in dell’associazione Animal Save Italia, che si è svolta contemporaneamente in 11 città. Lei e un’altra trentina di attivisti erano a Castelverde, in provincia di Cremona, “davanti a un macello dove vengono abbattuti ogni giorno 3mila maiali”.

Cosa volevate testimoniare?

“Vogliamo sensibilizzare le persone sui diritti degli animali. E non solo perché ci fanno tenerezza, ma perché questo sistema di sfruttamento della natura, di spreco e di asservimento non può reggere. E’ la prima volta che mi unisco ad Animal Save, ma sono su posizioni vegane da ormai dieci anni. Il rispetto per gli animali per me non riguarda solo la scelta del cibo, ma anche dell’abbigliamento, dei trucchi e perfino dei mobili. Anche lì, cerco di evitare la plastica che sta soffocando i nostri mari”.

La manifestazione di Animal Save di fronte a un mattatoio di Cremona



E’ una scelta nata in famiglia?

“Mi sento l’erede di tutto l’aspetto di difesa della natura di papà. Ricordo un giorno, quando ero piccola e alcuni amici giocavano a staccare la coda alle lucertole in cortile. Tanto poi ricresce, ci dicevamo. Ma mio padre mi rimproverò: e se ti ritrovassi tu, al posto di quella lucertola? Quella frase mi ha fatto ribaltare completamente punto di vista, non l’ho mai più scordata. Ripescando le mie vecchie foto in soffitta mi sono accorta che non ce n’è una in cui non sono accompagnata da un animale. Anche prima di trasferirci in campagna, quando vivevamo a Milano, ho sempre portato tanti tipi di animali a casa. Oltre a cani e gatti, una volta anche un papero e un merlo. Dieci anni fa sono riuscita a salvare due cuccioli di scoiattolo rosso che il veterinario dava ormai per spacciati. Gli davo il latte ogni due ore, sono riuscita a farli crescere e a liberarli”.

Nella manifestazione di oggi vi avvicinate ai camion con i maiali destinati al macello e li accarezzate. Che messaggio volete dare?

“Vogliamo far vedere in che condizioni vengono trattati questi animali. Ci sono camion anche a tre piani, con i maiali ammassati, accaldati e disidratati. Stanno per morire, a chi importa che stiano bene? Incontrare il loro sguardo smarrito, vederli con la bava alla bocca mi ha fatto stringere il cuore. Non sono riuscita a trattenere le lacrime. Accanto a noi c’era un ragazzo che era da poco diventato vegano, dopo essersi reso conto delle sofferenze che mangiare carne provoca alle altre specie. Ma le nostre aspirazioni non si esauriscono qui. Siamo contro gli zoo, gli acquari, i circhi e tutti i luoghi in cui gli animali vengono ingiustamente asserviti ai capricci dell’uomo”.

Non tutti hanno la vostra sensibilità nei confronti degli animali. Anche la scienza però inizia a riconoscere che allevamento e agricoltura intensivi provocano danni all’ambiente. Eppure è difficile riuscire a saldare le diverse posizioni?

“Nei dibattiti televisivi si tende a premiare l’aspetto folkloristico, a volte un po’ ridicolo, delle posizioni animaliste. Eppure oggi sappiamo che cambiamenti climatici, disboscamento, incendi, resistenza agli antibiotici sono manifestazioni del degrado ambientale legate alla nostra avidità e ai nostri soprusi nei confronti della natura. Sappiamo anche che il consumo di carne può essere legato a malattie come il cancro. E non solo la scienza, anche la Chiesa ormai è schierata su questo fronte. Dal 2018 ogni anno con un gruppo di persone organizziamo una marcia da Assisi a San Pietro per chiedere al papa di riceverci. Finora non è mai accaduto, ma abbiamo molta fiducia in un pontefice che ha scelto il nome di Francesco. Io sono credente, altre persone del movimento no, ma siamo totalmente uniti. Gandhi diceva che il progresso morale di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali”.

Come mai ha deciso di partecipare proprio ad Animal Save?

“E’ un’associazione internazionale, organizzano periodicamente delle veglie di questo tipo alle porte dei macelli. All’estero vi partecipano anche personalità dello spettacolo, come Joaquin Phoenix a Los Angeles. Ma vorrei portare il mio attivismo anche verso altre cause simili, per dire no a ogni forma di sfruttamento degli animali”.

Pensa che sia un obiettivo realistico?

“Lo scrittore Jonathan Safran Foer dice che basterebbe dimezzare la quota di proteine animali e la gravità di tanti problemi ambientali crollerebbe vistosamente, dalla carenza d’acqua all’inquinamento. A uno degli attivisti che erano presenti oggi ho detto: non illudiamoci che dall’oggi al domani le porte degli allevamenti si spalanchino come per effetto di una bacchetta magica. Il cambiamento sarà graduale, ma ognuno di noi può fare qualcosa perché accada, con i suoi comportamenti e con le scelte di acquisto. Anche il mare è fatto di singole gocce e sono sicura che la politica prima o poi ci ascolterà”.

Il coronavirus contribuirà a questo aumento di sensibilità?

“E’ la dimostrazione che i nostri comportamenti ci si possono rivoltare contro. Se l’habitat degli animali viene distrutto e loro sono costretti ad avvicinarsi a noi e alle città, è normale che prima o poi ci sia un passaggio di un virus. Anche noi uomini agiremmo in modo simile, se qualcuno bruciasse la nostra casa. E poiché il virus è democratico, ha toccato tutti e ci ha tappati in casa senza distinzioni. C’è stata una vignetta, in questi mesi, che mi ha colpito: alcuni cani passeggiando fuori casa guardavano noi, tappati dentro e con le bocche coperte dalle mascherine”.