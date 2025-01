Rosita Celentano e Josè: Scopri gli Ex Famosi della sua Vita

Rosita Celentano, figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, sarà ospite di Verissimo – Le Storie, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Durante l’episodio, che andrà in onda il 4 gennaio 2025, Rosita discuterà del legame speciale che aveva con il suo cane Morphine, recentemente scomparso. Ha descritto il dolore della perdita, affermando che “i cani vivono sempre troppo poco” e sottolineando quanto sia difficile affrontare la situazione.

Inoltre, Rosita ha affrontato la sua situazione sentimentale, dichiarando di essere single. Questa affermazione è stata ripetuta anche sulle pagine del settimanale Chi. Tuttavia, sul web, circolano voci diverse: molti sostengono che sia in una relazione con un uomo di nome Josè, apparso in una foto sul suo profilo Instagram, dove è stato descritto solo come un vicino di casa. Malgrado l’assenza di dettagli su Josè, il suo profilo Instagram è privato, ma risulta seguito anche da Alessandra Celentano, cugina di Rosita, suggerendo un possibile legame familiare.

Le voci sulla vita amorosa di Rosita non sono nuove; la donna ha avuto relazioni ben documentate in passato. Tra le storie d’amore più celebri spicca quella con Lorenzo Cherubini, noto come Jovanotti. I due sono stati insieme negli anni ’80 e Rosita ha anche presenziato nel videoclip del brano “La mia moto” nel 1989. In seguito, ha avuto una relazione con Mario Ortiz, ballerino dei California Dream Man, e sono emerse voci su flirt con Paride Orfei e il Principe Soldano Kunz d’Asburgo Lorena.

La relazione più recente di Rosita è stata con Angelo Vaira, un istruttore cinofilo, con cui si è fidanzata e poi sposata nel 2017, per poi divorziare nel 2020. Questo passato ricco di relazioni ha reso sicuramente Rosita una figura affascinante nell’ambiente del gossip. Nonostante le sue affermazioni di essere single, la presenza di Josè e il suo legame con la famiglia Celentano continuano a sollevare interrogativi e curiosità tra i suoi fan e i seguaci del gossip.