Rosencrantz e Guildenstern in scena a Porto San Giorgio

“Rosencrantz e Guildenstern sono morti” è lo spettacolo di Tom Stoppard che alle 21:15 di martedì inaugura la stagione di prosa del teatro di Porto San Giorgio. L’evento viene presentato come un’opera giocosa e dinamica, capace di toccare il pubblico con il suo approccio popolare e stratificato. Gli attori protagonisti, Francesco Pannofino e Francesco Acquaroli, interpretano rispettivamente Rosencrantz e Guildenstern, supportati da Paolo Sassanelli, il quale introduce ironia e umorismo tra le varie gag.

La regia di Alberto Rizzi arricchisce la visione di Stoppard, che riporta in scena la tragedia di Amleto attraverso gli occhi dei due guitti. Questi personaggi osservano la vicenda del principe danese, cogliendone solo gli aspetti surreali e farseschi. Stoppard è noto per la sua capacità di mescolare teatro e cinema, avendo scritto anche per “Shakespeare in love”. Con “Rosencrantz e Guildenstern sono morti”, prende due personaggi minori dell’Amleto e li trasforma in protagonisti di una commedia bizzarra.

Il regista Rizzi sottolinea la fortuna del testo, amato per i dialoghi freschi e le invenzioni sceniche, che pongono domande su identità e destino, mentre la tragedia principale si svolge dietro le quinte. Il biglietto per lo spettacolo costa 20 euro, ridotto a 15. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 3314022876. La stagione, promossa dal Comune e dall’Amat, prevede otto spettacoli, il successivo dei quali si terrà il 4 novembre con “Io sono il diavolo”.

L’assessore alla Cultura, Carlotta Lanciotti, ha annunciato che sono già state vendute 120 tessere per la stagione, un risultato positivo rispetto agli anni precedenti. La campagna abbonamenti chiuderà il 21 ottobre, con un costo di 140 euro (intero) e 105 euro (ridotto). Gli abbonamenti sono disponibili presso la biglietteria del teatro dalle 17 alle 21.