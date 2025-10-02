Rosenberg: La condanna a morte che divise l’America

Il 19 giugno 1953, presso il carcere di massima sicurezza di Sing Sing a New York, Julius e Ethel Rosenberg, una coppia di coniugi accusati di spionaggio a favore dell’Unione Sovietica, vengono condotti verso la sala delle esecuzioni. Julius ha 33 anni e Ethel 36; entrambi sono stati condannati a morte con l’accusa di aver passato segreti nucleari ai sovietici, nonostante l’assenza di prove concrete.

Sposati dal 1939, Julius è un ingegnere elettronico e lavora con i radar, mentre Ethel è una dattilografa. Nel 1951, Ethel viene arrestata per aver copiato dei documenti ritenuti sensibili, dettati dal marito. La loro condanna diventa simbolo di un’epoca caratterizzata dalla caccia alle streghe, orchestrata dal senatore Joseph McCarthy e dal giovane Richard Nixon, che utilizzavano metodi inquisitori contro presunti sostenitori del comunismo.

L’opinione pubblica è spaccata: intellettuali come Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Pablo Picasso difendono la coppia, mentre i conservatori americani reclamano giustizia. La condanna e l’esecuzione vengono anche influenzate dall’appartenenza della coppia alla comunità ebraica e alle ideologie comuniste.

Il processo culmina il 5 aprile 1951 con la loro sentenza. I Rosenberg lasciano orfani due bambini. La testimonianza di David Greenglass, il fratello di Ethel, si rivela decisiva e porta alla condanna di Ethel, complice di Julius, il quale utilizza un nomignolo per comunicare con il KGB. Nel 2001, David confessa di aver accusato la sorella per proteggere la moglie. Negli anni successivi, i figli della coppia chiedono il riconoscimento dell’innocenza della madre, evidenziando il dramma personale legato a una pagina oscura della storia americana.