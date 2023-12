Rosella Sensi e il rinnovo di Mourinho alla Roma: "Penso sia valore aggiunto squadra"

“Apprezzo le parole del mister, auspico il proseguimento del contratto di Mourinho alla Roma e ho apprezzato le sua parole in conferenza stampa domenica”. Così Rosella Sensi all’Adnkronos, tornando sul prolungamento del portoghese con il club di cui è stata presidente. “Mourinho è il vero valore aggiunto di questa squadra”, ha sottolineato.

Quanto alla non immediata risposta della Roma, “io non ho letto di questa freddezza di cui si scrive. Quello che dicono i giornali è una cosa, quello che giustamente la proprietà non dice è un’altra”.

Sensi, sui suoi social, aveva già mostrato domenica sera di apprezzare le parole di Mourinho subito dopo il 2-0 subito a casa del Bologna: “Mi auguro che quello che ha detto porti a risultati importanti, che possa permettere alla Roma di avere maggiori sicurezze. Vuol dire che crede nel nostro progetto che ama questa piazza e ha capito lo spirito di noi romanisti. Nonostante la sconfitta di oggi, penso che Mourinho sia il vero valore aggiunto di questa squadra. Lo ha dimostrato portandoci a due finali, lo fa valere in ogni difesa pubblica della nostra Roma. E il fatto che non voglia abbandonarci può essere la spinta in più”.