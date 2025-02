ROSE VILLAIN ‘Radio Vega’: Il Conclusivo Capitolo della Sua Trilogia Musicale

Il capitolo finale della trilogia di Rose Villain, intitolato “radio vega”, uscirà il 14 marzo. Dopo “Radio Gotham”, che ha ottenuto il certificato platino, e “Radio Sakura”, che ha raggiunto il doppio platino, l’artista si immerge in una nuova dimensione, simbolicamente rappresentata dalla stella Vega nella costellazione della Lira. Questo album racconta una storia d’amore romantica e tragica, ispirata al mito di Orfeo ed Euridice. Orfeo, il musicista leggendario, scende negli Inferi per recuperare la sua amata, ma, cedendo alla tentazione di voltarsi, la perde per sempre.

Il progetto include diverse edizioni, con opzioni su CD, sia standard che autografato, e in vinile, standard e LP picture autografato.

Inoltre, Rose Villain parteciperà al Festival di Sanremo 2025, presentando il brano “fuorilegge”. Il brano esplora il tema del desiderio intenso e della lotta interiore, rivelando quanto questo possa condurre a pensieri e azioni al di fuori degli schemi pur di realizzare i propri sogni.

L’artista si esibirà il 23 settembre al Unipol Forum di Milano e i biglietti sono già disponibili per l’acquisto. Maggiori informazioni possono essere trovate sul suo profilo Instagram.