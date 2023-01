Rose Villain, Radio Gotham: uscita e tracklist

Rose Villain, Radio Gotham: la tracklist e tutti i feat presenti nel nuovo album della rapper italiana.

Il 2023 è iniziato alla grande per Rose Villain. La rapper milanese ha infatti già lanciato un nuovo singolo importantissimo, Lamette, con la collaborazione di Salmo, un nuovo estratto da un attesissimo album che sta per arrivare nei principali store digitali e anche in formato fisico nei negozi. Si intitola Radio Gotham, e ha tutte le potenzialità per arrivare in vetta alle classifiche, almeno quelle relative allo streaming, grazie a tantissimi featuring di grande spessore. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo nuovo lavoro.

La tracklist di Radio Gotham di Rose Villain

Prodotto da Sixpm, Radio Gotham è il disco che potrebbe consacrare Rose Villain a livello nazionale, grazie a una serie di collaborazioni di primissimo livello, con il gotha del rap italiano, da Salmo a Guè, passando per giovani di spessore come Geolier e Tony Effe, e anche grandi voci della musica pop come Elisa.

Rose Villain (ph. Francesco Prandoni)

Di seguito la tracklist completa di Radio Gotham, con tanto di feat:

1 – Dalle ombre

2 – Gotham

3 – Lamette (feat. Salmo)

4 – Non sono felice per te

5 – Due facce (feat. Tedua)

6 – Moonlight

7 – Rari

8 – Fantasmi (feat. Geolier)

9 – Rehab (feat. Carl Brave)

10 – Yakuza

11 – Monet (feat. Elisa)

12 – Michelle Pfeiffer (feat. Tony Effe)

13 – Cartoni animati

14 – Elvis (feat. Guè e Sixpm)

Questa la copertina del primo album di Rose Villain, con una foto scattata a New York:

Il significato di Lamette

Prodotta da Sixpm e Zef, Lamette è il singolo scelto da Rose per spingere il suo primo album in questo 2023. Si tratta di un brano da cui traspare una certa inquietudine, reso ancora più forte dalla presenza di Salmo, il rapper che ha lanciato per primo la giovane rapper milanese nel panorama italiano nell’ormai lontano 2016.

La canzone sembra raccontare una storia d’amore molto complessa, tra una persona fragile, per nulla soddisfatta della propria vita, che sembra chiedere aiuto a qualcuno che potrebbe fare qualcosa, ma che ancora non interviene.