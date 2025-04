ROSE VILLAIN madrina del Roma Pride 2025: “La mia voce sarà un potente megafono”

Rose Villain sarà la madrina del Roma Pride 2025, accettando l’invito del Coordinamento e confermando la sua presenza alla Grande Parata del 14 giugno. La sua canzone “Fuorilegge” è stata scelta come inno ufficiale dell’edizione, in linea con lo slogan di quest’anno. Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride, ha espresso la sua felicità per la partecipazione di Rose, sottolineando il suo impegno verso la comunità Lgbt+ e la lotta per la parità dei diritti e la protezione delle minoranze.

Rose Villain ha dichiarato di sentirsi orgogliosa di partecipare all’evento, evidenziando come la comunità queer le abbia insegnato che quando un diritto è negato a qualcuno, è un diritto negato a tutti. Ha manifestato il desiderio di diventare un megafono per le voci di chi ha meno visibilità e ha assicurato che prenderà sul serio il suo ruolo di madrina del corteo.

Inoltre, da settembre, Rose sarà in tour in diverse città italiane, esibendosi in importanti palazzetti. Le date incluse nel tour sono: 23 settembre a Milano, 26 settembre a Padova, 2 ottobre a Roma e 3 ottobre a Napoli, tutte con nuove date. Per maggiori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare il link presente sui suoi profili social.