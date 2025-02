Rose Villain: “Il sbarco sulla luna? Non so se crederci”

Rose Villain ha espresso dubbi sull’allunaggio durante un’intervista su TikTok con Giovanni Brugnoli nel format Sa(n)remo Sinceri, mentre si sottoponeva al test della macchina della verità. Alla domanda se l’uomo avesse realmente messo piede sulla Luna, ha risposto negativamente, suscitando la reazione di Mickel Buratin, che ha evidenziato un’incertezza nella sua risposta. La cantante ha quindi spiegato di avere perplessità sulla questione, menzionando un’intervista vista di recente su TikTok, in cui uno dei tre astronauti affermava di non essere mai stato sulla Luna, senza specificare a chi si riferisse tra Neil Armstrong, Buzz Aldrin o Michael Collins. L’allunaggio, avvenuto il 21 luglio 1969, aveva visto Armstrong come primo uomo a camminare sulla superficie lunare, seguito da Aldrin.

In aggiunta, Rose Villain ha parlato anche di Giorgia Meloni, esprimendo il suo disagio nei confronti del governo attuale. In un’intervista a La Stampa, ha dichiarato di non sentirsi tutelata e di percepire un forte scontento tra i suoi coetanei, evidenziando il suo impegno per i diritti umani. In un’altra intervista a Repubblica, ha ribadito di non considerare Meloni un modello, sostenendo che ci sono uomini che avrebbero potuto lottare per i diritti delle donne in modo più efficace. Rose Villain ha così espresso una chiara posizione critica nei confronti dell’attuale scena politica italiana, sottolineando l’importanza di avere rappresentanze che tutelino i diritti umani.