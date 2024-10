ROSÉ – L’album di debutto della ex membro delle Blackpink “Rosie”

ROSÉ annuncia il suo primo album in studio intitolato “rosie”, previsto per il 6 dicembre e pubblicato sotto l’etichetta Atlantic Records. Questo progetto, composto da 12 tracce, rappresenta la sua opera più personale e autentica fino ad ora, dato che ROSÉ ha co-scritto e co-prodotto l’intero album.

Come membro delle BLACKPINK, una delle girl band di maggior successo nella storia, ROSÉ ha raggiunto numerosi traguardi, esibendosi nei palcoscenici più prestigiosi e conquistando milioni di fan a livello globale. Il suo singolo da solista “On The Ground”, lanciato nel 2021, ha debuttato al primo posto della classifica Billboard Global 200, diventando anche il brano di un’artista K-pop donna solista con la posizione più alta nella Billboard Hot 100. Questi successi hanno contribuito a consacrare ROSÉ come una delle figure più rilevanti nel panorama musicale contemporaneo.

Oltre alla carriera musicale, ROSÉ si è affermata come un’icona della moda. È ambasciatrice globale di marchi prestigiosi come Saint Laurent, Tiffany & Co, Rimowa e Puma. La sua influenza si estende anche nel campo della filantropia, dimostrando come la sua visibilità superi i confini della musica.

Attualmente, ROSÉ conta oltre 79 milioni di follower su Instagram, sottolineando l’impatto della sua immagine e della cultura coreana nella musica e nella moda a livello mondiale. In un’epoca in cui l’influenza dei social media è fondamentale, la sua crescita come artista non è solo legata alla musica, ma anche al modo in cui riesce a collegare il suo stile personale e il suo messaggio ai suoi fan.

Con l’uscita imminente di “rosie”, i fan e gli appassionati della sua musica non vedono l’ora di scoprire un altro lato dell’artista, che promette di essere sincero e profondamente radicato nelle sue esperienze. La combinazione di abilità musicali, sensibilità artistica e presenza nella moda fa di ROSÉ una figura poliedrica nel panorama culturale contemporaneo.

Per ulteriori aggiornamenti, è possibile seguire il suo profilo Instagram ufficiale.