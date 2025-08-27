Rosario Terranova emerge a Venezia con un ruolo controverso

Un altro palermitano brilla alla Mostra del Cinema di Venezia. Rosario Terranova è parte del cast del film “L’invisibile filo rosso”, diretto da Alessandro Bencivenga, che sarà presentato in anteprima nazionale fuori concorso.

Terranova interpreta un giovane Benito Mussolini, ancora giornalista e attivista socialista prima della sua ascesa al potere. L’attore, noto per il suo legame con la cultura siciliana, affronta il ruolo con grande sensibilità. “Interpretare Mussolini da giovane è stata una sfida artistica e morale”, afferma. “È fondamentale dare voce anche ai personaggi più controversi della storia, per comprendere meglio le dinamiche che possono portare a certe derive”. Terranova esprime gratitudine al regista Bencivenga e al produttore Silvestro Marino per il coraggio di sostenere un progetto importante.

Nato a Palermo, Terranova ha dimostrato il suo talento in vari ambiti, dal teatro comico ai drammi televisivi, con ruoli in produzioni come “Maltese – Il romanzo del Commissario” e “Il Commissario Montalbano”. La sua carriera, iniziata con Pippo Spicuzza, è un esempio di come il talento siciliano possa emergere a livello nazionale.

“L’invisibile filo rosso”, prodotto da Sly Production e Screen Studio, sarà distribuito in 80 sale italiane e in diversi altri Paesi. Il film racconta la vera storia di Gennaro, un giovane infermiere, e la sua esperienza nel manicomio di Pergine Valsugana, dove incontra Giovanni Anesini. Il cast include nomi illustri come Massimo Bonetti e Ornella Muti. La narrazione è affidata a Luca Ward, con musiche di Giovanni Block e un brano del Maestro Nello Salza, creando un’atmosfera intensa e delicata.