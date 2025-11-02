Rosario Guglielmi su Lucia Ilardo: gesti inutili dopo Temptation

Verissimo si concentra nuovamente su “Temptation Island”. Recentemente, Silvia Toffanin ha intervistato Lucia Ilardo, ex partecipante del programma, e sabato scorso ha accolto Rosario Guglielmi, ex fidanzato di Lucia. Rosario ha chiarito di non avere alcuna intenzione di tornare con la ragazza, nonostante i suoi sforzi per riconquistarlo. “Fa dei gesti inutili”, ha dichiarato Guglielmi, sottolineando che non intende riparare la loro relazione.

Rosario ha raccontato a Verissimo che Lucia si sta sforzando di tornare insieme a lui, lasciando messaggi e venendo sotto casa sua. Tuttavia, ha aggiunto che questi gesti avrebbero dovuto avvenire mentre stavano insieme. La situazione è complicata dalla ferita che ha subito dopo il tradimento di Lucia con il tentatore Andrea, e la successiva relazione con un altro tentatore, Salvatore.

Rosario ha anche condiviso di aver contattato Andrea, il quale ha confermato l’incontro con Lucia. Questo lo ha portato a comprendere meglio la situazione. Dopo la rottura, Rosario ha espresso il desiderio di convivere con Lucia, ma lei ha mostrato incertezze.

Quando la conduttrice ha chiesto se avesse avuto relazioni dopo Lucia, Rosario ha risposto di aver avuto solo un breve avvicinamento con un’altra ragazza, senza portare a nulla di serio.

In un altro episodio, Rosario è stato escluso da “Uomini e Donne” perché Lucia ha rivelato che pochi giorni prima del programma erano stati insieme. Guglielmi ha espresso sorpresa nel vedere svelate informazioni private da parte di Lucia.

Silvia Toffanin, visibilmente confusa, ha chiesto a Rosario se avesse visto Lucia di recente. Rosario ha confermato, rendendo evidente la confusione della conduttrice, che ha affermato: “Sto uscendo pazza con voi due!” Rosario ha concluso affermando che, sebbene non sia più innamorato, possono comunque comunicare.