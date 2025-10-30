Rosario Guglielmi risponde ai gossip su Temptation Island

Rosario Guglielmi è tornato a parlare delle accuse che alcuni telespettatori hanno lanciato durante la sua partecipazione a Temptation Island. La scorsa estate, la sua educazione e dolcezza hanno suscitato dei dubbi, con voci che insinuavano che lui e l’ex fidanzata, Lucia Ilardo, avessero inventato una relazione per guadagnare visibilità in tv.

Le speculazioni sono aumentate, ipotizzando anche che Rosario fosse interessato ad altri uomini. Queste voci non si sono placate nemmeno quando Guglielmi è stato scelto come tronista di Uomini e Donne. Infatti, il suo percorso è stato interrotto da Lucia, che in studio ha rivelato di averlo visto e anche di aver condiviso il letto con lui dopo la sua nomina a tronista. A seguito delle sue parole, Maria De Filippi ha deciso di farlo uscire dal programma prima che potesse cominciare.

Lucia, da parte sua, non si è fermata e ha confessato a Verissimo di stare ancora cercando di riconquistarlo, presentandosi spesso davanti alla sua casa, ma senza successo.

Nel frattempo, Rosario ha iniziato a rispondere alle domande su Instagram, attirando l’attenzione di un commento che metteva in dubbio la sua sessualità. Con ironia, Guglielmi ha replicato dicendo: “Dì la verità, perché ho fatto la spesa e gli etero non vanno a fare la spesa. Eh?” Questo intervento sembra un tentativo di smentire le voci che lo circondano.

Infine, è stata annunciata la sua presenza a Verissimo, dove potrà rispondere alle dichiarazioni di Lucia. Non resta che aspettare per scoprire cosa dirà.