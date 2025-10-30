18.1 C
Roma
giovedì – 30 Ottobre 2025
Gossip

Rosario Guglielmi risponde ai gossip su Temptation Island

Da stranotizie
Rosario Guglielmi risponde ai gossip su Temptation Island

Rosario Guglielmi è tornato a parlare delle accuse che alcuni telespettatori hanno lanciato durante la sua partecipazione a Temptation Island. La scorsa estate, la sua educazione e dolcezza hanno suscitato dei dubbi, con voci che insinuavano che lui e l’ex fidanzata, Lucia Ilardo, avessero inventato una relazione per guadagnare visibilità in tv.

Le speculazioni sono aumentate, ipotizzando anche che Rosario fosse interessato ad altri uomini. Queste voci non si sono placate nemmeno quando Guglielmi è stato scelto come tronista di Uomini e Donne. Infatti, il suo percorso è stato interrotto da Lucia, che in studio ha rivelato di averlo visto e anche di aver condiviso il letto con lui dopo la sua nomina a tronista. A seguito delle sue parole, Maria De Filippi ha deciso di farlo uscire dal programma prima che potesse cominciare.

Lucia, da parte sua, non si è fermata e ha confessato a Verissimo di stare ancora cercando di riconquistarlo, presentandosi spesso davanti alla sua casa, ma senza successo.

Nel frattempo, Rosario ha iniziato a rispondere alle domande su Instagram, attirando l’attenzione di un commento che metteva in dubbio la sua sessualità. Con ironia, Guglielmi ha replicato dicendo: “Dì la verità, perché ho fatto la spesa e gli etero non vanno a fare la spesa. Eh?” Questo intervento sembra un tentativo di smentire le voci che lo circondano.

Infine, è stata annunciata la sua presenza a Verissimo, dove potrà rispondere alle dichiarazioni di Lucia. Non resta che aspettare per scoprire cosa dirà.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
USS Gravely: Partenza da Trinidad e Tobago in Missione
Articolo successivo
Scream 7: Trailer Ufficiale e Novità sul Film del 2026
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.