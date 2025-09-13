Rosario Guglielmi nuovo tronista di Uomini e Donne provoca dibattito

Un nuovo tronista sta per approdare a Uomini e Donne e la notizia ha subito diviso l’opinione pubblica. L’arrivo di Rosario Guglielmi, già noto per la sua partecipazione a Temptation Island, ha scatenato reazioni contrastanti sui social: c’è chi lo accoglie con entusiasmo, mentre altri esprimono dubbi.

Rosario, trentenne e manager a Milano, ha conquistato il pubblico con il suo atteggiamento pacato e riflessivo durante il reality, dove ha partecipato con l’ex fidanzata Lucia Ilardo. Questa esperienza lo ha distinto per la sua sensibilità, suscitando apprezzamenti per la sua maturità ma anche critiche per la sua poca incisività, considerata “troppo tranquilla” per l’atmosfera vivace del programma.

Il suo annuncio come tronista ha polarizzato ulteriormente le opinioni. Alcuni lo vedono come una ventata d’aria fresca in studio, nella speranza che la sua educazione porti un approccio diverso al dating show. Altri, invece, lo giudicano inadeguato e poco in linea con le dinamiche frenetiche del programma, creando una netta divisione tra sostenitori e critici.

Maria De Filippi ha già utilizzato volti di Temptation Island in passato, dimostrando così un legame tra i programmi che il pubblico sembra gradire. Rosario rappresenta un nuovo capitolo in questa stagione e la sua figura di “ragazzo perbene” potrebbe attrarre corteggiatrici desiderose di un rapporto più serio. Resta da vedere se riuscirà a mantenere il suo equilibrio in uno studio spesso carico di tensioni e polemiche, mentre il pubblico attende di commentare le sue scelte.