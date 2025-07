Rosario Guglielmi di Temptation Island: chi è davvero?

Il mondo del reality show è pieno di sorprese e colpi di scena, e “Temptation Island” su Canale 5 non fa eccezione. Oggi ci concentriamo su Rosario Guglielmi, il fidanzato di Lucia, che partecipa a questa avventura televisiva.

Rosario, di 29 anni e originario di Salerno, vive attualmente a Milano dove lavora come manager aziendale. La sua storia con Lucia, di cui si parla nel programma, è caratterizzata da una relazione a distanza che dura da due anni. Lucia ha scritto alla redazione del show per esplorare la loro compatibilità e il potenziale per una convivenza. Secondo lei, Rosario è riluttante al cambiamento e cerca più tempo per se stesso, mentre lei si sente pronta a compiere questo passo.

Rosario ha accettato di partecipare al programma per affrontare la questione della convivenza, sottolineando che questa deve essere una scelta libera e non un obbligo. Durante i colloqui all’interno del villaggio, ha condiviso le sue paure riguardo alla convivenza, spiegando l’importanza del suo spazio personale. Sostiene di apprezzare il suo appartamento, dove si ritaglia dei momenti da trascorrere da solo, insistendo che Lucia non comprenda a fondo quanto questo sia essenziale per lui.

Il profilo Instagram di Rosario, @rosarioguglielmi, è privato e verificato, con circa 1.400 follower, mentre è presente anche su Facebook. La sua partecipazione a “Temptation Island” continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso.