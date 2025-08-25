Rosario Guglielmi avvistato in vacanza con un’ex tentatrice

Rosario Guglielmi, noto per la sua partecipazione a Temptation Island, è stato avvistato in vacanza con un’ex tentatrice. Secondo le ultime segnalazioni, sembra che abbia definitivamente chiuso la sua storia con Lucia Ilardo.

La relazione tra Rosario e Lucia ha sollevato molte polemiche anche prima del reality, con voci che suggerivano che i due fingessero e non fossero realmente coinvolti. Durante il programma, Lucia esprimeva dubbi sulla loro relazione, in particolare riguardo alla convivente, mentre Rosario ammetteva di non sentirsi pronto a fidarsi completamente a causa di una precedente delusione.

Tuttavia, quando Lucia è stata vista vicina a un tentatore, Rosario ha capito quanto fosse importante per lui. Al falò di confronto, Lucia ha rivelato che il suo avvicinamento a un altro ragazzo era solo una strategia per scuotere Rosario. Nonostante la coppia sia uscita insieme dal programma, le cose hanno preso una piega inaspettata. Dopo un mese, Rosario ha scoperto che Lucia continuava a contattare il single Andrea, incontrandolo anche di nascosto. Questa situazione ha portato alla definitiva rottura tra i due.

Ora, Rosario sembra aver voltato pagina. È stato avvistato in vacanza a San Benedetto del Tronto con Siriana, una ex tentatrice che aveva attirato l’attenzione per un flirt con il calciatore Nicolò Zaniolo. Le foto mostrano i due in un’atmosfera confidenziale, e una segnalazione di Lorenzo Pugnaloni conferma che i due sono stati visti ballare insieme e poi dirigersi verso un hotel. Potrebbe essere lei la nuova fiamma di Rosario?