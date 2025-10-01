Rosario e Lucia tornano sui social dopo Temptation Island

Con l’arrivo di ottobre, Rosario e Lucia, protagonisti di Temptation Island, tornano sui social dopo il termine del loro obbligo contrattuale. Entrambi hanno colto l’occasione per ringraziare i fan e condividere i loro pensieri.

Rosario Guglielmi, dopo settimane di silenzio, si è fatto sentire su Instagram. La sua esperienza a Temptation Island si era conclusa con la scoperta del tradimento di Lucia, un momento doloroso per lui. Oggi, con sincerità, ha voluto esprimere la sua gratitudine a chi lo ha sostenuto in questo periodo difficile. Ha descritto il suo percorso come “l’esperienza più forte della mia vita”, promettendo di condividere di più della sua quotidianità.

In un video, ha ribadito i suoi ringraziamenti, sottolineando quanto sia stato importante il supporto ricevuto dai suoi follower.

Anche Lucia Ilardo ha rotto il silenzio, tornando su Instagram con un messaggio di gratitudine. Ha detto: “Grazie a chi ha scelto di restare, di scrivermi, di capirmi anche nel silenzio.” Lucia ha assicurato che presto condividerà ricordi e momenti significativi della sua avventura, rivelando di avere un lato malinconico e promettendo di raccontare episodi che le sono rimasti nel cuore.

Entrambi i protagonisti si stanno preparando a un nuovo capitolo delle loro vite, continuando a mantenere un legame speciale con i loro fan.