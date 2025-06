Rosario e Lucia di Temptation Island: tutto falso?

Rosario e Lucia, coppia di Temptation Island, sono al centro di segnalazioni che mettono in dubbio la loro sincerità. Prima di entrare nel reality, avrebbero pianificato la loro partecipazione con l’obiettivo di ottenere visibilità sui social e attrarre brand.

Lucia, che desidera una convivenza seria per chiudere la loro relazione a distanza, ha deciso di mettere alla prova il fidanzato, che è riluttante a fare il grande passo. La coppia, che sta vivendo separata circondata da single nel Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina, ha attirato l’attenzione di un utente Instagram. Questo ha contattato l’esperta di gossip Deianira Marzano, rivelando che la coppia aveva pianificato i propri ruoli nel programma: Rosario come “tentatore” e Lucia come “ferita”.

La segnalazione suggerisce che non ci sia autenticità nella loro esperienza, ma piuttosto una strategia per emergere nel programma guidato da Filippo Bisciglia. La situazione rimane da chiarire, e il pubblico è avvisato riguardo le possibili dinamiche nel reality.

