Rosaria Cannavò è scoppiata a piangere durante un fuori onda de L’Isola dei Famosi anche se purtroppo, a causa della rigidità (fin troppo a volte!) della scaletta della puntata, Ilary Blasi non ha potuto approfondire.

Il caso è stato così mostrato nel daytime di ieri e pare che la naufraga si sia messa a piangere per colpa di alcune allusioni fatte in diretta dalla Ferrera, che aveva detto: “Rosaria è stata ben tre ore con Gilles a passeggiare per far veglia sul fuoco”. Una frase che ha fin da subito indispettito sia Rosaria Cannavò sia Gilles Rocca (dato che entrambi sono felicemente fidanzati) e che ha provocato le lacrime della prima.

“Ma ti pare che io, fidanzata, me ne vado con uno a passeggiare in spiaggia? No, ma è assurdo che lei dica che io le abbia detto che ho passeggiato tre ore… C’è qualcosa che non va”.

A consolare la Cannavò dalle grinfie dell’ex meteorina di Emilio Fede c’hanno pensato Angela Melillo e Valentina Persia, ricordandole che per loro la lealtà è sempre stata molto importante e che se la Ferrera non si dimostrasse tale, finirebbe dritta in nomination.

Manuela Ferrera da quando è entrata a L’Isola dei Famosi ha litigato con tutto il gruppo degli Arrivisti: Rosaria Cannavò l’ha fatta piangere, Matteo Diamante l’ha fatto sbroccare perché si è addormentata mentre doveva vegliare il fuoco e con Emanuela Tittocchia se le son dette di tutti i colori, compreso il classicone “sei rifatta dalla testa ai piedi“.