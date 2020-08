Rosanna Cancellieri è stata un’iconica concorrente della seconda edizione de L’Isola dei Famosi di Simona Ventura e qualche settimana fa il suo nome era stato avvicinato al Grande Fratello Vip, notizia smentita dalla giornalista ora al timone di Vite da Copertina al posto del duo Ciacci – Casalegno.

Rosanna Cancellieri, sempre fra le pagine di TvBlog, ha poi chiarito di una sua vecchia “diatriba” con Milly Carlucci che – dopo aver scoperto che aveva partecipato a L’Isola dei Famosi – la escluse dal cast di Ballando con le Stelle.

“A suo tempo Milly Carlucci mi aveva chiamata per un colloquio che era andato molto bene, nel senso che mi aveva detto che ero la concorrente ideale. Poi, non ho più saputo niente… Siccome ho fatto danza e adoro la danza, è una mia passione profonda da sempre, tu pensa che meraviglia studiare danza 5 giorni su 7 con un maestro tutto per te! Quando non se n’è saputo più niente, io, naturalmente, ho detto: “Che peccato…”. Il mio agente chiese come mai e Milly rispose che Ballando con le Stelle non prende concorrenti che avevano già fatto un reality e io avevo fatto l’Isola, appunto. La mia risposta spontanea è stata: “Ma te ne sei accorta mo’ che ho fatto l’Isola!?”. L’avrei fatto volentieri, tutto qui. Poi, in seguito, ho letto di polemiche, delusioni, ma quando mai, non esageriamo… Poi, sai che ti dico, siccome ho un’età, è stato meglio così perché magari mi facevo pure male!”.

Infine la Cancellieri ha ricordato (con amarezza?) l’esperienza a L’Isola dei Famosi di 16 anni fa.

“I reality? non mi interessavano prima e non mi interessano più di tanto adesso. L’ho fatto perché è arrivato in un momento un po’ particolare della mia vita. Mi era stato chiesto dall’allora direttore di Rai 2, che era Marano, persona deliziosa con cui avevo un ottimo rapporto. La mia carriera è stata di alti e bassi, di momenti buoni e di momenti di contrasto e io, in quel momento, ero in un momento di contrasto con il mio tg. Quindi, mi sono detta “Ma quasi quasi…”. L’Isola era uno dei fenomeni televisivi più importanti in quel momento. La prima edizione aveva avuto un successo inaspettato, formidabile, e la seconda partiva a bomba con grandissime attese. Da giornalista, vedere, dall’interno, un fenomeno televisivo di quel genere mi incuriosiva. C’erano nomi interessanti, di pregio, come Kabir Bedi, Totò Schillaci… A quel punto, ho detto “Facciamolo”. Ma sono rimasta un po’ delusa dalla costruzione del racconto. La costruzione del racconto dei reality è, in potenza, formidabile ma, in pratica, stanno sempre a parlare delle solite quattro cose! I personaggi sono diversi ma il racconto è lo stesso, litigano sempre per la tellina, per il cocco, piangono per la mamma, i bambini, la moglie, litigano, dicono “Tu sei falsa, non sei sincera”… Insomma ma chi ci crede! Trovo il racconto un po’ forzato su quello che si pensano essere gli argomenti che fanno più ascolto ma secondo me non è vero. Kabir Bedi e Totò Schillaci, ad esempio, mi hanno raccontato tanti episodi delle loro vite veramente appassionanti ma il pubblico non ha sentito assolutamente niente. Kabir mi ha raccontato una grande storia d’amore, quella di suo padre e di sua madre… La madre di Kabir era un’aristocratica inglese mentre il padre di Kabir era di una importantissima famiglia indiana… S’innamorarono pazzamente, andarono a combattere per la libertà dell’India e divennero il braccio destro e il braccio sinistro di Gandhi! Voi, di questo, non avete sentito niente! C’è stata solo la ripresa di me e di Kabir che chiacchieravamo a cavalcioni di una palma e ci hanno definito “La Perla di Labuan e Sandokan”… Ma de che! Non c’era nessun côté sentimentale ma proprio per niente. I reality sarebbero una grande occasione ma vengono molto appiattiti sulle banalità più scontate”.